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Выставка-исследование «Что-то из ничего» в Доме архитектора

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Выставка-исследование ЖКХ-арта «Что-то из ничего» откроется в Доме архитектора 9 февраля в 17:00. Среди авторов проекта — журналист, фото-корреспондент Анастасия Макарычева, которая иногда снимает и для НН.Собака.ru.

Анастасия Макарычева

Анастасия Макарычева представит фотопроект «Гуси-лебеди» о городских инсталляциях с комментариями их создателей. Это незавершенный проект. Люди продолжают создавать ЖКХ-инсталляции, которые про попытку жить лучше, про мечты и про одиночество.

Также, среди авторов - Анна Гордеева с миниатюрами арт-лебедей и качелей, 6:23 со «двором 6:23», Илья Атом с инсталляцией «Песочница» и MERA Makers с приподъездной композицией. 

MERA Makers: «В рамках выставки о ЖКХ-арте нам стало интересно переосмыслить предметы мебели, которые являются важной частью дворового пространства».

Анна Гордеева: «Задача моего проекта - отобразить диалог города и человека, зафиксировать момент, а точнее - нежно сохранить дорогое сердцу воспоминание в маленькой коробочке, которую вы увидите перед собой».

Анастасия Макарычева

На открытии можно будет принять участие в воркшопе - провести исследование ЖКХ-арта и создать свое произведение. А еще подискутировать с авторами по теме выставки.

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