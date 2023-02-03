Выставка-исследование «Что-то из ничего» в Доме архитектора

Анастасия Макарычева представит фотопроект «Гуси-лебеди» о городских инсталляциях с комментариями их создателей. Это незавершенный проект. Люди продолжают создавать ЖКХ-инсталляции, которые про попытку жить лучше, про мечты и про одиночество.

Также, среди авторов - Анна Гордеева с миниатюрами арт-лебедей и качелей, 6:23 со «двором 6:23», Илья Атом с инсталляцией «Песочница» и MERA Makers с приподъездной композицией.

MERA Makers: «В рамках выставки о ЖКХ-арте нам стало интересно переосмыслить предметы мебели, которые являются важной частью дворового пространства».

Анна Гордеева: «Задача моего проекта - отобразить диалог города и человека, зафиксировать момент, а точнее - нежно сохранить дорогое сердцу воспоминание в маленькой коробочке, которую вы увидите перед собой».