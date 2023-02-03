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Общество

Паблик-ток в «Тихой»

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В студии «Тихая» завершается выставка тиражного искусства «Оригинала нет». Команда пространства решила провести паблик-ток с художниками.

 

4 февраля в 14:00 пройдет открытый разговор с шеф-куратором студии Алисы Савицкой и художниками Антоном Мороковым, Андреем Оленевым, Артемом Филатовым и Владимиром Чернышевым.

Они расскажут про их первый опыт тиражной печати, зачем художники занимаются таким искусством и как выбирают сюжет.

Приобретая билет, вы поддерживаете художников и студию «Тихая», а также развитие современного искусства в Нижнем Новгороде.

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Фото: архив пресс-служб

 

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