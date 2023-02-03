Паблик-ток в «Тихой»

В студии «Тихая» завершается выставка тиражного искусства «Оригинала нет». Команда пространства решила провести паблик-ток с художниками.
4 февраля в 14:00 пройдет открытый разговор с шеф-куратором студии Алисы Савицкой и художниками Антоном Мороковым, Андреем Оленевым, Артемом Филатовым и Владимиром Чернышевым.
Они расскажут про их первый опыт тиражной печати, зачем художники занимаются таким искусством и как выбирают сюжет.
Приобретая билет, вы поддерживаете художников и студию «Тихая», а также развитие современного искусства в Нижнем Новгороде.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)