Паблик-ток в «Тихой»

4 февраля в 14:00 пройдет открытый разговор с шеф-куратором студии Алисы Савицкой и художниками Антоном Мороковым, Андреем Оленевым, Артемом Филатовым и Владимиром Чернышевым.

Они расскажут про их первый опыт тиражной печати, зачем художники занимаются таким искусством и как выбирают сюжет.

Приобретая билет, вы поддерживаете художников и студию «Тихая», а также развитие современного искусства в Нижнем Новгороде.

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Фото: архив пресс-служб