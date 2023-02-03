Творческий вечер Юрия Грымова

Заслуженный артист России, обладатель более 70 наград в профессиональной сфере приедет в Нижний.

Он расскажет о работе в театре и кино, откроет секреты телевидения, рекламного дела и шоу-бизнеса.

Подробности по ссылке.

12+





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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»