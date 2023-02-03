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Творческий вечер Юрия Грымова

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9 февраля в «Рекорде» пройдет творческий вечер «Место силы» Юрия Грымова. Он наиболее известен по рекламным роликам 90-х, клипу Алсу «Зимний сон» и спектаклям Московского драматического театра «Модерн».

 

Заслуженный артист России, обладатель более 70 наград в профессиональной сфере приедет в Нижний.

Он расскажет о работе в театре и кино, откроет секреты телевидения, рекламного дела и шоу-бизнеса.

Подробности по ссылке.

12+

 

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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»

 

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