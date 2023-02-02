Опубликованы даты «Приволжской фиесты»

С 22 по 27 июня традиционно пройдет «Международный кубок содружества по воздухоплавательному спорту». Участники со всей России посоревнуются в спортивных заданиях. Ожидается, что в небо над городом поднимутся около 25 аэростатов.

С 16 по 20 августа в седьмой раз пройдет фестиваль «Приволжская фиеста». А с 25 по 27 августа аэростаты будут летать над Арзамасом.







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Фото: Нижний 800