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Опубликованы даты «Приволжской фиесты»

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В седьмой раз в небе над Нижним будут летать большие воздушные шары. В городе пройдет «Приволжская фиеста». Организаторы поделились планами на лето и рассказали о датах запуска.

 

С 22 по 27 июня традиционно пройдет «Международный кубок содружества по воздухоплавательному спорту». Участники со всей России посоревнуются в спортивных заданиях. Ожидается, что в небо над городом поднимутся около 25 аэростатов.

С 16 по 20 августа в седьмой раз пройдет фестиваль «Приволжская фиеста». А с 25 по 27 августа аэростаты будут летать над Арзамасом.



 

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Фото: Нижний 800

 

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