18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Февраль в Нижнем: какую погоду ждать

Поделиться:

В начале февраля в Нижегородской области потеплеет до нуля градусов. Но такая погода продержится не больше трех дней. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

 

В районах области столбики термометров будут показывать от нуля до -4 градусов. Ночью температура опустится до -8. Кроме того, ожидается мокрый снег.

В целом погода в феврале будет держаться в пределах среднестатистической нормы. Прогнозируют от -7 до -10 градусов. К концу месяца возможны обильные снегопады.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: