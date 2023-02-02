Февраль в Нижнем: какую погоду ждать

В районах области столбики термометров будут показывать от нуля до -4 градусов. Ночью температура опустится до -8. Кроме того, ожидается мокрый снег.

В целом погода в феврале будет держаться в пределах среднестатистической нормы. Прогнозируют от -7 до -10 градусов. К концу месяца возможны обильные снегопады.







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Фото: ИРГСНО