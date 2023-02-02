«Заповедные кварталы» приглашают на обзорные экскурсии

В феврале команда кварталов проведет исследование стрит-арта, познакомит с жизнью нижегородцев на рубеже XIX-XX веков и подготовит экскурсионную программу. До конца февраля с наступлением темноты в квартале церкви Трех Святителей и Студеном квартале будет работать иллюминация.