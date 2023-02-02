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«Заповедные кварталы» приглашают на обзорные экскурсии

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В феврале команда кварталов проведет исследование стрит-арта, познакомит с жизнью нижегородцев на рубеже XIX-XX веков и подготовит экскурсионную программу. До конца февраля с наступлением темноты в квартале церкви Трех Святителей и Студеном квартале будет работать иллюминация.

 

Расписание экскурсий:

Суббота (4 февраля)

  • 16:00-17:00 — обзорная прогулка «Заповедные кварталы. Первый взгляд» (6+)
  • 17:00-18:00 — экскурсия-спектакль по Студеному кварталу со сладкими угощениями «Что с Фанечкой было?» (6+)
  • 18:00-19:00 — путешествие в реальную жизнь на рубеже XIX-XX веков «Изнанок Трехсвятского квартала» (18+)

Воскресенье (5 февраля)

  • 16:00-17:00 — семейная сказочная программа с угощениями «Обыкновенные сны Савелия» 6+
  • 17:00-18:00 — авторская прогулка с художником Анной Нистратовой с погружением в мир уличного искусства «Стрит-арт в Заповедных кварталах» 16+

Подробности и запись на экскурсии по ссылке.

 

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Фото: сайт кварталов


 

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