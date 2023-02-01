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Общество

Благотворительное конное представление

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8 февраля пройдет благотворительное мероприятие от Нижегородской общественной организации «Сострадание сегодня».

 

8 февраля

Время: 13:00

Место: Кстовский район, д. Ржавка

 

 

Подопечные НРОО «Сострадание сегодня» — бабушки и дедушки в тяжелом материальном положении станут зрителями конного представления от лучших участников клуба.

Позже участники споют любимые песни, сыграют на инструментах и прочитают стихи.

Желающим присоединиться к мероприятию необходимо записаться: 8 (910)-888-68-38.

Вход свободный

 

 

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Фото: unsplash

 

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