Благотворительное конное представление

Время: 13:00

Подопечные НРОО «Сострадание сегодня» — бабушки и дедушки в тяжелом материальном положении станут зрителями конного представления от лучших участников клуба.

Позже участники споют любимые песни, сыграют на инструментах и прочитают стихи.

Желающим присоединиться к мероприятию необходимо записаться: 8 (910)-888-68-38.

Вход свободный