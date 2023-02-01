Благотворительное конное представление

8 февраля пройдет благотворительное мероприятие от Нижегородской общественной организации «Сострадание сегодня».
8 февраля
Время: 13:00
Место: Кстовский район, д. Ржавка
Подопечные НРОО «Сострадание сегодня» — бабушки и дедушки в тяжелом материальном положении станут зрителями конного представления от лучших участников клуба.
Позже участники споют любимые песни, сыграют на инструментах и прочитают стихи.
Желающим присоединиться к мероприятию необходимо записаться: 8 (910)-888-68-38.
Вход свободный
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Фото: unsplash
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