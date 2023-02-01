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«Город поэтов» в художественном музее

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2 февраля в НГХМ откроется выставка «Город поэтов». Можно увидеть живописные и графические работы пяти петербургских художников – Анатолия и Людмилы Давыдовых, Леонида Башкова, Юлии Далецкой и Андрея Бодрова.

 

2 февраля

Время: 16:00

Место: НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3)

 

 

Всего представят 125 произведений о Петербурге. Основная часть выставки посвящена портретам русских писателей и поэтов, чья судьба неразрывно связана с Северной столицей — Пушкина, Бунина, Гоголя, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Шостаковича, Мандельштама.

Зрители увидят целый спектр графических техник, в которых работают художники: офорт, сухая игла, литография, пастель, акватинта.

Для посетителей выставка будет работать до 26 марта.

 

 

 

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