«Город поэтов» в художественном музее

Всего представят 125 произведений о Петербурге. Основная часть выставки посвящена портретам русских писателей и поэтов, чья судьба неразрывно связана с Северной столицей — Пушкина, Бунина, Гоголя, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Шостаковича, Мандельштама.

Зрители увидят целый спектр графических техник, в которых работают художники: офорт, сухая игла, литография, пастель, акватинта.

Для посетителей выставка будет работать до 26 марта.