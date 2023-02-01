«Город поэтов» в художественном музее

2 февраля в НГХМ откроется выставка «Город поэтов». Можно увидеть живописные и графические работы пяти петербургских художников – Анатолия и Людмилы Давыдовых, Леонида Башкова, Юлии Далецкой и Андрея Бодрова.
2 февраля
Время: 16:00
Место: НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3)
Всего представят 125 произведений о Петербурге. Основная часть выставки посвящена портретам русских писателей и поэтов, чья судьба неразрывно связана с Северной столицей — Пушкина, Бунина, Гоголя, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Шостаковича, Мандельштама.
Зрители увидят целый спектр графических техник, в которых работают художники: офорт, сухая игла, литография, пастель, акватинта.
Для посетителей выставка будет работать до 26 марта.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)