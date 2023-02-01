18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Электротакси Evolute презентовали в Нижнем

Поделиться:

Презентация электротакси российской марки Evolute прошла в Нижнем. Нижегородцы смогут заказать транспортное средство через приложение одного из агрегаторов такси.

 

Появление такси стало первым шагом к развитию электротранспорта в городе. Нижний стал первым городом, где настолько комплексно подошли к развитию электротранспорта и массово запустили такси.

Здесь подготовили 180 машин, а в ближайшее время закупят еще 100. Кроме того, уже установили 44 зарядные станции. Теперь их в Нижнем более 60. Ими смогут пользоваться и водители частных электромобилей.

Проект реализовывается в рамках соглашений с «Оператором электродвижения», который подписали в прошлом году на конференции «ЦИПР» и Всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: