Электротакси Evolute презентовали в Нижнем

Появление такси стало первым шагом к развитию электротранспорта в городе. Нижний стал первым городом, где настолько комплексно подошли к развитию электротранспорта и массово запустили такси.

Здесь подготовили 180 машин, а в ближайшее время закупят еще 100. Кроме того, уже установили 44 зарядные станции. Теперь их в Нижнем более 60. Ими смогут пользоваться и водители частных электромобилей.

Проект реализовывается в рамках соглашений с «Оператором электродвижения», который подписали в прошлом году на конференции «ЦИПР» и Всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ».





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Фото: Нижний 800