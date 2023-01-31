В Арсенале пройдет паблик-ток Максима Атаянца и Анны Гор

1 февраля архитектор Максим Атаянц и искусствовед Анна Гор расскажут о принципах архитектуры в эпоху Возрождения и после. Событие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Названо Вазари.Возрождение».
Лекторы расскажут:
- как мастера Ренессанса создали новую архитектурную систему на основе наследия Древней Греции и Древнего Рима
- как они разрешали проблему расхождения между видимым наследием и книжным, между окружающими их постройками и археологическими данными
Также обсудят архитектурную сторону выставки и впечатления от нее.
Вход на событие бесплатный, необходима регистрация.
12+
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Фото: архив пресс-служб
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