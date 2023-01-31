Потепление и дождь со снегом придут в Нижний

Во вторник, 31 января, целый день будет пасмурно и пойдет небольшой снег. Утром термометры покажут до –5, а днем потеплеет до –3. Такая же погода сохранится вечером и ночью. Скорость ветра до 4,6 метра в секунду.

В первый день февраля ожидаются снегопады. Утром термометры покажут –3, днем температура поднимется до –2 и продержится до ночи. Направление южного ветра сменится на южно-восточное с порывами до 3 метров в секунду.

В четверг, 2 февраля, утром синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем потеплеет до –1, а вечером термометры также покажут –1 градуса. Ветер сменит направление на южное, его скорость составит 2,7 метра в секунду.

В пятницу, 3 февраля, целый день будет идти небольшой снег с дождем. Утром термометры покажут –2 градуса , а ночью температура опустится до -3. Скорость южного ветра составит 1,6 метра в секунду.

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Фото: ИРГСНО