На улице Черниговской построят дома и гостиницы

Комплексное развитие территории планируется в границах улиц Черниговская, Гаршина, Мельничного переулка, а также на Казанской площади.

Здесь проектируются жилой дом высотой 32 этажа, а также дома до восьми этажей, пятиэтажная гостиница, а также гостиница высотой от двух до пяти этажей. Кроме того, в планах встроить детсады на 60 и 80 человек.

Автостоянки рассчитаны на 1017 машин, 168 мест расположатся на открытых парковках. Остальные будут на подземных и встроенно-пристроенных стоянках.

Площадь озелененных территорий достигнет 12 676 квадратных метров. Также здесь появится велодорожка в 300 метров и 1,5 километра тротуаров.





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