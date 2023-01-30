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Передачу «Жизнь своих» снимают в Нижнем

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В столице Приволжья проходят съемки передачи «Жизнь своих». Ее буду транслировать на Первом канале. Об этом сообщается в Telegram-канале Нижегородской ярмарки.

 

«Жизнь своих» эта телепрограмма о путешествиях по России с ведущим Евгением Кривцовым. Съемочная группа побывала на Ярмарке, где поговорила с печником и расспросили о самой печи и тонкостях ее растопки.

Ведущий и съемочная группа планируют побывать в кремле, на Нижегородской ярмарке, в парке «Швейцария», на канатной дороге, в трамвайном депо, на заводе «Красное Сормово», в Музее холодной войны, галерее «Юрковка», на фабрике «Семеновская роспись», в усадьбе Подвязье и Павловском лимонарии.



 

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Фото: NewsNN

 


 

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