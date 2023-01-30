«Чкаловская рыбалка» в Нижегородской области

Фестиваль «Чкаловская рыбалка» пройдет в Нижегородской области 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году «Чкаловскую рыбалку» проведут в акватории Горьковского водохранилища в Чкаловске.
Здесь пройдут экскурсия «КЛЕВое настроение», фотоконкурс «Ловись, рыбка», гастрономическая выставка «Рыбный базар», мастер-классы по ловле рыбы и приготовлению настоящей чкаловской ухи.
А любители зимней рыбалки поборются за призы в соревнованиях:
- «Клевая FISHка»
- «Рыболовная семья»
- «Два ерша»
- главном турнире «Кубок Чкалов-2023»
За три года фестиваля в нем приняли участие около 100 иностранных гостей из 20 стран мира.
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Фото: unsplash
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