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«Чкаловская рыбалка» в Нижегородской области

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Фестиваль «Чкаловская рыбалка» пройдет в Нижегородской области 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

В этом году «Чкаловскую рыбалку» проведут в акватории Горьковского водохранилища в Чкаловске.

Здесь пройдут экскурсия «КЛЕВое настроение», фотоконкурс «Ловись, рыбка», гастрономическая выставка «Рыбный базар», мастер-классы по ловле рыбы и приготовлению настоящей чкаловской ухи.

А любители зимней рыбалки поборются за призы в соревнованиях:

  • «Клевая FISHка»
  • «Рыболовная семья»
  • «Два ерша»
  • главном турнире «Кубок Чкалов-2023»

За три года фестиваля в нем приняли участие около 100 иностранных гостей из 20 стран мира.


 

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Фото: unsplash


 

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