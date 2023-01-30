«Чкаловская рыбалка» в Нижегородской области

В этом году «Чкаловскую рыбалку» проведут в акватории Горьковского водохранилища в Чкаловске.

Здесь пройдут экскурсия «КЛЕВое настроение», фотоконкурс «Ловись, рыбка», гастрономическая выставка «Рыбный базар», мастер-классы по ловле рыбы и приготовлению настоящей чкаловской ухи.

А любители зимней рыбалки поборются за призы в соревнованиях:

«Клевая FISHка»

«Рыболовная семья»

«Два ерша»

главном турнире «Кубок Чкалов-2023»

За три года фестиваля в нем приняли участие около 100 иностранных гостей из 20 стран мира.





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Фото: unsplash



