Нижегородские музеи обновят за 70 млн рублей

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» поддержку получат шесть музеев. Среди них:

музей имени Горького в Нижнем

литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Пушкина «Болдино»

Вознесенский историко-краеведческий музей

Пильнинский районный краеведческий музей

Балахнинский музейный историко-художественный комплекс

Историко-художественный музей Семенова.

В музеях появится интерактивное выставочное оборудование и системы хранения фондовых предметов.

Кроме того, в следующем году средства направят на обновление оборудования для экспозиций Нижегородского музея-заповедника.







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Фото: архив пресс-служб



