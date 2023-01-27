Нижегородские музеи обновят за 70 млн рублей

Нижегородская область получит из федерального бюджета 70 миллионов рублей на новое оборудование для музеев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Всего в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» поддержку получат шесть музеев. Среди них:
- музей имени Горького в Нижнем
- литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Пушкина «Болдино»
- Вознесенский историко-краеведческий музей
- Пильнинский районный краеведческий музей
- Балахнинский музейный историко-художественный комплекс
- Историко-художественный музей Семенова.
В музеях появится интерактивное выставочное оборудование и системы хранения фондовых предметов.
Кроме того, в следующем году средства направят на обновление оборудования для экспозиций Нижегородского музея-заповедника.
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Фото: архив пресс-служб
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