«Лыжня России» вновь пройдет в Нижнем

В программу включат корпоративный забег ГТО (для предприятий), детский и семейный забеги.

Изучить схему трассы, требования к допуску и отправить индивидуальные заявки можно на сайте до 9 февраля.

Коллективам спортивных и образовательных школ города и области необходимо отправлять списки на почту: flgno18@mail.ru. Их принимают с 6 февраля по 10 февраля (до 13:00). Кроме того, для регистрации на корпоративный забег ГТО необходимо перейти на сайт и заполнить анкету до 5 февраля (включительно).

Прийти и поддержать участников можно 11 февраля. Старт забегов 10:00.





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Фото: unsplash



