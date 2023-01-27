18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Лыжня России» вновь пройдет в Нижнем

Поделиться:

Всероссийская массовая гонка пройдет около ЖК «Окский берег». Участники разных возрастов и уровней подготовки смогут пройти забеги на дистанции 500 метров, а также на пять и десять километров. Двигаться на лыжах можно будет в свободном стиле.

 

В программу включат корпоративный забег ГТО (для предприятий), детский и семейный забеги.

Изучить схему трассы, требования к допуску и отправить индивидуальные заявки можно на сайте до 9 февраля.

Коллективам спортивных и образовательных школ города и области необходимо отправлять списки на почту: flgno18@mail.ru. Их принимают с 6 февраля по 10 февраля (до 13:00). Кроме того, для регистрации на корпоративный забег ГТО необходимо перейти на сайт и заполнить анкету до 5 февраля (включительно).

Прийти и поддержать участников можно 11 февраля. Старт забегов 10:00.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: