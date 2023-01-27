«Лыжня России» вновь пройдет в Нижнем

Всероссийская массовая гонка пройдет около ЖК «Окский берег». Участники разных возрастов и уровней подготовки смогут пройти забеги на дистанции 500 метров, а также на пять и десять километров. Двигаться на лыжах можно будет в свободном стиле.
В программу включат корпоративный забег ГТО (для предприятий), детский и семейный забеги.
Изучить схему трассы, требования к допуску и отправить индивидуальные заявки можно на сайте до 9 февраля.
Коллективам спортивных и образовательных школ города и области необходимо отправлять списки на почту: flgno18@mail.ru. Их принимают с 6 февраля по 10 февраля (до 13:00). Кроме того, для регистрации на корпоративный забег ГТО необходимо перейти на сайт и заполнить анкету до 5 февраля (включительно).
Прийти и поддержать участников можно 11 февраля. Старт забегов 10:00.
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Фото: unsplash
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