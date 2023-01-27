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Семь ОКН отреставрируют в Нижегородской области

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88,8 миллиона рублей из федерального бюджета направят региону на проведение реставрационных работ. Разработку проектной документации и работы проведут в 2023-2024 годах.

 

Среди архитектурных памятников, с которыми будут работать:

  • Казанская церковь в селе Григорово (1770 года)
  • два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода (1765 года)
  • церковь Воскресения с колокольней в Вадском районе (1698 года)
  • Успенская церковь в Павловском районе (1898 года)
  • Троицкая церковь в Дальнеконстантиновском районе (1813 года)
  • колокольня конца XVII века в Городецком районе
  • Казанская церковь в Пильнинском районе (1755 года)


 

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Фото: Нижний 800


 

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