Семь ОКН отреставрируют в Нижегородской области

88,8 миллиона рублей из федерального бюджета направят региону на проведение реставрационных работ. Разработку проектной документации и работы проведут в 2023-2024 годах.
Среди архитектурных памятников, с которыми будут работать:
- Казанская церковь в селе Григорово (1770 года)
- два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода (1765 года)
- церковь Воскресения с колокольней в Вадском районе (1698 года)
- Успенская церковь в Павловском районе (1898 года)
- Троицкая церковь в Дальнеконстантиновском районе (1813 года)
- колокольня конца XVII века в Городецком районе
- Казанская церковь в Пильнинском районе (1755 года)
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)