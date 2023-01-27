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Какая погода ждет нижегородцев в выходные

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Пасмурная погода с небольшими снегопадами придет в столице Приволжья в предстоящий уикенд. Синоптики прогнозируют легкий мороз до –9 градусов.

 

В субботу, 28 января, утром и днем термометры прогнозируют до –5 градусов, а также ожидается небольшой снег. К вечером осадки прекратятся, температура воздуха опустится до –6 градусов. Ночью похолодает до –7 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет почти двух метров в секунду.

В воскресенье, 29 января, в первой половине дня осадков не ожидается. Термометры покажут до –7 градусов. К ночи похолодает до –9 и город накроют небольшие снегопады. Ветер сменит направление на южное и усилится до 2,7 метра в секунду.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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