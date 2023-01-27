В Нижнем откроют ресторан в честь Горького и Шаляпина

В квартале церкви Трех Святителей появится кондитерская и ресторан в честь Максима Горького и Федора Шаляпина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Заведение появится в доме №3 по Славянской улице. В этом году его отреставрируют. Проект реализует АНО «АСИРИС».
Концепция объясняется тем, что в этом квартале в 1900-1901 годах жил Горький, а в гости к писателю часто заходил Шаляпин.
Также работы запланированы на улице Короленко в домах №18, 30, 38 и 40. В одном из них создадут общественно-культурный центр, а еще в двух центр моды и стиля.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сайт проекта
Комментарии (0)