В Нижнем откроют ресторан в честь Горького и Шаляпина

Заведение появится в доме №3 по Славянской улице. В этом году его отреставрируют. Проект реализует АНО «АСИРИС».

Концепция объясняется тем, что в этом квартале в 1900-1901 годах жил Горький, а в гости к писателю часто заходил Шаляпин.

Также работы запланированы на улице Короленко в домах №18, 30, 38 и 40. В одном из них создадут общественно-культурный центр, а еще в двух центр моды и стиля.





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Фото: сайт проекта