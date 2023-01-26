Нижегородские креативные проекты поддержат грантами

Творческие инициативы жителей Нижегородской области поддержат по шести направлениям. Средни них:

архитектура и дизайн

туризм

просвещение

гастрономия

культура и искусство

мода и ремесло

Юридические лица смогут рассчитывать на финансирование до четырех миллионов рублей, физические лица — до 200 тысяч.

Старт первой волны приема заявок — 1 марта 2023 года.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800