18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородские креативные проекты поддержат грантами

Поделиться:

В молодежном центре «Высота» презентовали второй сезон проекта «Команда креативных практик». В этом году общий объем грантовой поддержки достигнет 100 миллионов рублей.

 

Творческие инициативы жителей Нижегородской области поддержат по шести направлениям. Средни них:

  • архитектура и дизайн
  • туризм
  • просвещение
  • гастрономия
  • культура и искусство
  • мода и ремесло

Юридические лица смогут рассчитывать на финансирование до четырех миллионов рублей, физические лица — до 200 тысяч.

Старт первой волны приема заявок — 1 марта 2023 года.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: