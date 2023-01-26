Нижегородские креативные проекты поддержат грантами

В молодежном центре «Высота» презентовали второй сезон проекта «Команда креативных практик». В этом году общий объем грантовой поддержки достигнет 100 миллионов рублей.
Творческие инициативы жителей Нижегородской области поддержат по шести направлениям. Средни них:
- архитектура и дизайн
- туризм
- просвещение
- гастрономия
- культура и искусство
- мода и ремесло
Юридические лица смогут рассчитывать на финансирование до четырех миллионов рублей, физические лица — до 200 тысяч.
Старт первой волны приема заявок — 1 марта 2023 года.
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Фото: Нижний 800
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