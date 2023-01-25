18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке

Поделиться:

На Нижегородской ярмарке откроется мультикультурная выставка живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата и новых видов искусств «АРТ МИР». Гостей ждут с 4 по 12 февраля.

 

Масштабное событие объединит работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях из 35 городов России, а также Индии, Грузии, Армении, Казахстана и Израиля.

Специально для выставки сформировали творческие и кураторские проекты, где с авторами можно пообщаться на стендах, понаблюдать за творческим процессом. А все представленные работы — приобрести.

Кроме того, гостей ждут конференции, экскурсии и мастер-классы. Среди спикеров:

  • Ирина Седова — заведующая отделом скульптуры Третьяковской галереи
  • Елена Шлиенкова — и.о. декана Высшей школы искусств и дизайна ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Участники выставки проведут более 20 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам.

Также здесь пройдет благотворительный аукцион. Средства направят в фонд «Хоккей для всех» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Выставка работает с 4 по 11 февраля с 11:00 до 20:00 и 12 февраля с 11:00 до 18:00.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество ярмарки «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: