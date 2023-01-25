«АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке

На Нижегородской ярмарке откроется мультикультурная выставка живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата и новых видов искусств «АРТ МИР». Гостей ждут с 4 по 12 февраля.
Масштабное событие объединит работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях из 35 городов России, а также Индии, Грузии, Армении, Казахстана и Израиля.
Специально для выставки сформировали творческие и кураторские проекты, где с авторами можно пообщаться на стендах, понаблюдать за творческим процессом. А все представленные работы — приобрести.
Кроме того, гостей ждут конференции, экскурсии и мастер-классы. Среди спикеров:
- Ирина Седова — заведующая отделом скульптуры Третьяковской галереи
- Елена Шлиенкова — и.о. декана Высшей школы искусств и дизайна ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Участники выставки проведут более 20 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам.
Также здесь пройдет благотворительный аукцион. Средства направят в фонд «Хоккей для всех» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Выставка работает с 4 по 11 февраля с 11:00 до 20:00 и 12 февраля с 11:00 до 18:00.
«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.
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Фото: сообщество ярмарки «ВКонтакте»
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