«АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке

Масштабное событие объединит работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях из 35 городов России, а также Индии, Грузии, Армении, Казахстана и Израиля.

Специально для выставки сформировали творческие и кураторские проекты, где с авторами можно пообщаться на стендах, понаблюдать за творческим процессом. А все представленные работы — приобрести.

Кроме того, гостей ждут конференции, экскурсии и мастер-классы. Среди спикеров:

Ирина Седова — заведующая отделом скульптуры Третьяковской галереи

— заведующая отделом скульптуры Третьяковской галереи Елена Шлиенкова — и.о. декана Высшей школы искусств и дизайна ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Участники выставки проведут более 20 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, портрету с натуры, коллажу и ассамбляжу, керамике, народным промыслам и ремеслам.

Также здесь пройдет благотворительный аукцион. Средства направят в фонд «Хоккей для всех» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Выставка работает с 4 по 11 февраля с 11:00 до 20:00 и 12 февраля с 11:00 до 18:00.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер мероприятия.







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Фото: сообщество ярмарки «ВКонтакте»