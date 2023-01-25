Авторская экскурсия от Аси Феоктистовой

В выставочном пакгаузе работает выставка «Связи» художницы Аси Феоктистовой. Прогуляться по пространству и увидеть работы можно в сопровождении их автора 25 января в 17:00.
Ася Феоктистова проведет экскурсию по своей персональной выставке.
На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. А центральная работа «Связи» была написана именно для этого места, чтобы удержать пространство.
Вход на экскурсию по билету на экспозицию.
Побывать на открытии выставки и разглядеть гостей глазами фотографа Анастасии Волковой можно по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)