Авторская экскурсия от Аси Феоктистовой

Ася Феоктистова проведет экскурсию по своей персональной выставке.

На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. А центральная работа «Связи» была написана именно для этого места, чтобы удержать пространство.

Вход на экскурсию по билету на экспозицию.

Побывать на открытии выставки и разглядеть гостей глазами фотографа Анастасии Волковой можно по ссылке.





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Фото: Анастасия Волкова