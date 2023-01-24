18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

День студента на площадке «Спорт Порт»

Поделиться:

Праздничные мероприятия ко Дню студента пройдут в Нижнем 25 января. Главной локацией станет площадка «Спорт Порт».

 

Праздник стартует в 15:00 и завершится в 20:00. Нижегородцы смогут посетить интерактивные, спортивные, гастро- и фотозоны. Также при хорошей погоде планируются привязные подъемы на воздушных шарах.

Кроме того, гостей ждут в парке «Швейцария», планетарии, сквере Свердлова, «Рекорде», «Высоте» и в нижегородских вузах. Гостей ждут концерты, кинопоказы, акции и вечеринки.

Студенты смогут бесплатно посетить музей Горького, НГИАМЗ, НГХМ, Русский музей фотографии, музейно-выставочный центр «Микула» и музей Сахарова. В мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* по студенческому билету можно попасть со скидкой 50%.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: соцсети Спорт Порт

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: