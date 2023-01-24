День студента на площадке «Спорт Порт»

Праздничные мероприятия ко Дню студента пройдут в Нижнем 25 января. Главной локацией станет площадка «Спорт Порт».
Праздник стартует в 15:00 и завершится в 20:00. Нижегородцы смогут посетить интерактивные, спортивные, гастро- и фотозоны. Также при хорошей погоде планируются привязные подъемы на воздушных шарах.
Кроме того, гостей ждут в парке «Швейцария», планетарии, сквере Свердлова, «Рекорде», «Высоте» и в нижегородских вузах. Гостей ждут концерты, кинопоказы, акции и вечеринки.
Студенты смогут бесплатно посетить музей Горького, НГИАМЗ, НГХМ, Русский музей фотографии, музейно-выставочный центр «Микула» и музей Сахарова. В мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* по студенческому билету можно попасть со скидкой 50%.
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Фото: соцсети Спорт Порт
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