18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Выставка Марины Поляковой открылась в Нижнем

Поделиться:

В художественном музее открылась персональная выставка Марины Поляковой «Знаки ветра и воды». На ней собрали около 100 пейзажей, натюрмортов, тематических и исторических картин.

 

В экспозиции покажут работы художницы в жанре станковой живописи: пейзаж, натюрморт и историческая картина. В их основе лежат фольклорные и этнические мотивы, при этом они выполнены в авторском ключе.

Выставка работает до 12 марта.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество музея «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: