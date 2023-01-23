Выставка Марины Поляковой открылась в Нижнем

В экспозиции покажут работы художницы в жанре станковой живописи: пейзаж, натюрморт и историческая картина. В их основе лежат фольклорные и этнические мотивы, при этом они выполнены в авторском ключе.

Выставка работает до 12 марта.





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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»