Выставка Марины Поляковой открылась в Нижнем

В художественном музее открылась персональная выставка Марины Поляковой «Знаки ветра и воды». На ней собрали около 100 пейзажей, натюрмортов, тематических и исторических картин.
В экспозиции покажут работы художницы в жанре станковой живописи: пейзаж, натюрморт и историческая картина. В их основе лежат фольклорные и этнические мотивы, при этом они выполнены в авторском ключе.
Выставка работает до 12 марта.
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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»
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