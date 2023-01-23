На «Морозном» до фабрики мороженого

На фабрике мороженого «Колибри» гости посетят современные цеха, узнают о тонкостях вафельного производства и процессе его приготовления, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению эскимо и попробуют продукцию.

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Фото: Нижний 800