На «Морозном» до фабрики мороженого

Туристический поезд «Морозный» отправится из Нижнего на фабрику мороженого «Колибри» 12 февраля. Еще участники посетят Моховые горы — прогуляются по хвойному лесу и узнают об истории места. Также в программу входит посещение Музея «Сергиевская слобода».
На фабрике мороженого «Колибри» гости посетят современные цеха, узнают о тонкостях вафельного производства и процессе его приготовления, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению эскимо и попробуют продукцию.
Узнать подробности о маршруте можно здесь.
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Фото: Нижний 800
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