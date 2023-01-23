Заповедные кварталы расширятся

В этом году АСИРИС планирует работы по сохранению пяти ОКН регионального значения. Это дома по улице Короленко — № 18, 30, 38, 40, а также № 3 на улице Славянской.

Силами волонтеров отремонтируют задний фасад и брандмауэрную стену дома №17, фасад дома №15 на улице Короленко. Также брандмауэрную стену между домами №20а и №22 по улице Новой.

Кроме того, продолжится работа по детализации единого дизайн-кода для всех кварталов.





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Фото: архив организаторов



