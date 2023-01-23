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Общество

Заповедные кварталы расширятся

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К кварталу церкви Трех Святителей присоединится историческое место в границах улицы Грузинской и Университетского переулка. Сейчас команда Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды продумывает план расширения территории.

 

В этом году АСИРИС планирует работы по сохранению пяти ОКН регионального значения. Это дома по улице Короленко — № 18, 30, 38, 40, а также № 3 на улице Славянской.

Силами волонтеров отремонтируют задний фасад и брандмауэрную стену дома №17, фасад дома №15 на улице Короленко. Также брандмауэрную стену между домами №20а и №22 по улице Новой.

Кроме того, продолжится работа по детализации единого дизайн-кода для всех кварталов.

 


 

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Фото: архив организаторов


 

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