Нижний в топ-10 туристического рейтинга

Нижегородская область заняла шестое место в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года. Исследование провели журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Регион поднялся на три строчки и занял шестое место в сравнение с 2021 годом. Теперь он лидирует в ПФО.
Область уступила традиционным лидерам — Краснодарскому краю, Московской области и Москве, Петербургу и Крыму.
Эксперты оценивали регионы по девяти критериям. Среди которых развитие инфраструктуры, уникальность, а также продвижение в информационном пространстве.
В Нижегородской области особенно отметили работу к 800-летию, программу «Новогодней столицы России — 2022» и рост привлекательности малых городов.
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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»
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