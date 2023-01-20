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Нижний в топ-10 туристического рейтинга

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Нижегородская область заняла шестое место в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года. Исследование провели журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

 

 

Регион поднялся на три строчки и занял шестое место в сравнение с 2021 годом. Теперь он лидирует в ПФО.

Область уступила традиционным лидерам — Краснодарскому краю, Московской области и Москве, Петербургу и Крыму.

Эксперты оценивали регионы по девяти критериям. Среди которых развитие инфраструктуры, уникальность, а также продвижение в информационном пространстве.

В Нижегородской области особенно отметили работу к 800-летию, программу «Новогодней столицы России — 2022» и рост привлекательности малых городов.



 

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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»

 

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