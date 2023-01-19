«Вместе за Нижний» и 200-летие Ярмарки в шорт-листе «Серебряного Лучника»

«Вместе за Нижний» и 200-летие Нижегородской ярмарки вошли в шорт-лист премии «Серебряный лучник» — Приволжье.
Кампания «Вместе за Нижний» вошла в шорт-лист премии в номинации «Развитие и продвижение территорий», а в номинации «Культурно-просветительские проекты» попал проект «200-летие Нижегородской ярмарки».
Кроме того, в финале Нижегородскую область представят:
- номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» — Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк (проект «Комплексное развитие ESG-повестки»), а также международный экологический телефестиваль «Территория завтра»
- номинация «Культурно-просветительские проекты» — Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab»
- номинация «Развитие и продвижение территорий» — проект «СеверНО. Разработка и развитие туристического кластера северных районов Нижегородской области»
- номинация «Коммуникации в благотворительности» — Нижегородский женский кризисный центр (проект «Щедрый Нижний»)
Финал и торжественная церемония награждения победителей пройдет 2 февраля.
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Фото: сайт правительства
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