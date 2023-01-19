«Вместе за Нижний» и 200-летие Ярмарки в шорт-листе «Серебряного Лучника»

Кампания «Вместе за Нижний» вошла в шорт-лист премии в номинации «Развитие и продвижение территорий», а в номинации «Культурно-просветительские проекты» попал проект «200-летие Нижегородской ярмарки».

Кроме того, в финале Нижегородскую область представят:

номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» — Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк (проект «Комплексное развитие ESG-повестки»), а также международный экологический телефестиваль «Территория завтра»

(проект «Комплексное развитие ESG-повестки»), а также международный номинация «Культурно-просветительские проекты» — Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab»

номинация «Развитие и продвижение территорий» — проект «СеверНО. Разработка и развитие туристического кластера северных районов Нижегородской области»

номинация «Коммуникации в благотворительности» — Нижегородский женский кризисный центр (проект «Щедрый Нижний»)

Финал и торжественная церемония награждения победителей пройдет 2 февраля.





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Фото: сайт правительства