Харатьян, Гришаева и Варлей приедут на кинофестиваль в Дзержинск

В программе больше 20 мероприятий: спектакли, творческие вечера и конкурсные показы короткометражных фильмов. Событийная программа охватит не только Дзержинск.

К примеру, 24 февраля в ТЮЗе пройдет спектакль «Любимая женщина Дон Жуана» с участием Романа Мадянова, Романа Курцына, Павла Трубинера, Елены Валюшкиной, Олега Комарова и Анастасии Балякиной.

А в Арзамасе выступит народный артист России Дмитрий Харатьян. В Кстове откроется концерт «Голос времени» и пройдет спектакль «Ночь ее откровений».

Полная программа фестиваля здесь.





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