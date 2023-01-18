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Наталья Коренченко проведет экскурсию по «Тихой»

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19 и 26 января в 19:00 директор по развитию студии «Тихая» проведет экскурсию в формате Tour & Talk по выставке «Оригинала нет».

 

На экскурсии ответят на самые часто задаваемые вопросы о тиражном искусстве:

  • почему в студии уделяется большое внимание тиражному искусству
  • как формируются цены на тиражные произведения
  • почему «тиражку» не следует считать вторичной относительно «оригиналов»
  • как с помощью тиражного искусства начать собирать собственную коллекцию

Подробности по ссылке.


 

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Фото: сообщество галереи

 

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