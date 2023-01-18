Наталья Коренченко проведет экскурсию по «Тихой»

19 и 26 января в 19:00 директор по развитию студии «Тихая» проведет экскурсию в формате Tour & Talk по выставке «Оригинала нет».
На экскурсии ответят на самые часто задаваемые вопросы о тиражном искусстве:
- почему в студии уделяется большое внимание тиражному искусству
- как формируются цены на тиражные произведения
- почему «тиражку» не следует считать вторичной относительно «оригиналов»
- как с помощью тиражного искусства начать собирать собственную коллекцию
Подробности по ссылке.
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Фото: сообщество галереи
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