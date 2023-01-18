Наталья Коренченко проведет экскурсию по «Тихой»

На экскурсии ответят на самые часто задаваемые вопросы о тиражном искусстве:

почему в студии уделяется большое внимание тиражному искусству

как формируются цены на тиражные произведения

почему «тиражку» не следует считать вторичной относительно «оригиналов»

как с помощью тиражного искусства начать собирать собственную коллекцию

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Фото: сообщество галереи