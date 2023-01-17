Россияне потратили больше 600 млн рублей на новогодние каникулы

За новогодние праздники россияне потратили больше 600 миллионов рублей на Яндекс Афише. Больше всего заказов пользователей пришлось на билеты в кинотеатры и ледовые шоу.
За места в рейтинге самых популярных событий новогодних каникул на протяжении девяти дней боролись катки на открытом воздухе, ледовые шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Татьяны Навки.
Также за январские праздники сохранился интерес жителей страны к внутреннему туризму. Многие отправились в Москву, где выставка Айвазовского и Кандинского бьет все рекорды, и в Петербург.
Столица Приволжья не отстает и сохраняет лидерские позиции в общероссийском туристическом топ-5.
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Фото: unsplash
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