Россияне потратили больше 600 млн рублей на новогодние каникулы

За места в рейтинге самых популярных событий новогодних каникул на протяжении девяти дней боролись катки на открытом воздухе, ледовые шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Татьяны Навки.

Также за январские праздники сохранился интерес жителей страны к внутреннему туризму. Многие отправились в Москву, где выставка Айвазовского и Кандинского бьет все рекорды, и в Петербург.

Столица Приволжья не отстает и сохраняет лидерские позиции в общероссийском туристическом топ-5.

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Фото: unsplash



