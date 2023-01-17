Потепление в Нижний придет к 20 января

Во вторник, 17 января, днем прогнозируют до -4 градусов и небольшой снег, ночью до -5. Скорость ветра достигнет 5 метров в секунду. В среду, 18 января, будет пасмурно, а столбики термометров покажут днем до -6, к ночи потеплеет до -2 градусов.

В Крещенскую ночь будет достаточно тепло: -5 градусов, а днем потеплеет до 0 и обещают солнечную погоду.

В пятницу, 20 января, прогнозируют осадки в виде дождя со снегом, температура ночью и днем будет около 0 градусов.

В выходные в город придет небольшое похолодание. Самым холодным днем за неделю станет воскресенье. Ближе к вечеру термометры покажут до -10 градусов.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО





