Потепление в Нижний придет к 20 января

Ближайшая неделя обещает быть теплой: крещенских морозов и снегопадов не ожидается. Зато вполне вероятен дождь. Потепление до +1 градуса придет в Нижний к 20 января.
Во вторник, 17 января, днем прогнозируют до -4 градусов и небольшой снег, ночью до -5. Скорость ветра достигнет 5 метров в секунду. В среду, 18 января, будет пасмурно, а столбики термометров покажут днем до -6, к ночи потеплеет до -2 градусов.
В Крещенскую ночь будет достаточно тепло: -5 градусов, а днем потеплеет до 0 и обещают солнечную погоду.
В пятницу, 20 января, прогнозируют осадки в виде дождя со снегом, температура ночью и днем будет около 0 градусов.
В выходные в город придет небольшое похолодание. Самым холодным днем за неделю станет воскресенье. Ближе к вечеру термометры покажут до -10 градусов.
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Фото: ИРГСНО
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