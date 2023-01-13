Цифра дня: более 23 тысяч пассажиров перевез нижегородский аэропорт

23,5 тысячи пассажиров перевез аэропорт имени Чкалова в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Наибольшее количество пассажиров — четыре тысячи — аэропорт обслужил 8 января.
Большинство путешественников прибывали внутрироссийскими рейсами. Самыми популярными направлениями традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Всего за время каникул можно было улететь по 22 направлениям. А регулярные и чартерные рейсы выполняли 11 авиакомпаний.
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Фото: pexels
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