Цифра дня: более 23 тысяч пассажиров перевез нижегородский аэропорт

Наибольшее количество пассажиров — четыре тысячи — аэропорт обслужил 8 января.

Большинство путешественников прибывали внутрироссийскими рейсами. Самыми популярными направлениями традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Всего за время каникул можно было улететь по 22 направлениям. А регулярные и чартерные рейсы выполняли 11 авиакомпаний.





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Фото: pexels



