В новогодние праздники в Нижний приехало более 155 тысяч туристов

В наиболее востребованные дни — с 3 по 5 января — гостиницы и отели были заполнены на 100%.

По туристическому потоку регион почти догнал Казань. В этом году отставание сократилось до пяти тысяч человек.

Кроме столицы Приволжья путешественники заезжали в Городец, Семенов, Большое Болдино, Чкаловск, а еще Варнавино, Простоквашино и Дивеево.

Основной поток туристов традиционно пришелся на Москву и Московскую область, а также Петербург и Казань.





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Фото: телеграм-канал губернатора