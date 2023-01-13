Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Нижнем?

19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в Нижнем приготовили восемь купелей. Окунуться в холодную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00.
В Автозаводском районе
- купель появится на берегу паркового озера со стороны улицы Героя Смирнова
В Ленинском районе
- купель на территории пляжа Силикатного озера (за домом № 25а по проспекту Ленина)
В Нижегородском районе
- купель организуют на набережной Гребного канала напротив судейской вышки
В Советском районе
- организована купель на 2 озере Щелоковского хутора
В Сормовском районе
- купель на Парковом озере на территории стадиона «Труд»
- купель на территории Прихода церкви на улице Кима, 77
В деревне Сартаково
- две купели на озере на территории храма князя Владимира
В Канавинском и Московском районах купелей не будет.
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Фото: Александр Воложанин
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