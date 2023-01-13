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Где можно окунуться в прорубь на Крещение в Нижнем?

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19 января отмечается праздник Крещения. Для традиционных купаний в Нижнем приготовили восемь купелей. Окунуться в холодную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 4:00.

В Автозаводском районе

  • купель появится на берегу паркового озера со стороны улицы Героя Смирнова

В Ленинском районе

  • купель на территории пляжа Силикатного озера (за домом № 25а по проспекту Ленина)

В Нижегородском районе

  • купель организуют на набережной Гребного канала напротив судейской вышки

В Советском районе

  • организована купель на 2 озере Щелоковского хутора

В Сормовском районе

  • купель на Парковом озере на территории стадиона «Труд»
  • купель на территории Прихода церкви на улице Кима, 77

В деревне Сартаково

  • две купели на озере на территории храма князя Владимира

В Канавинском и Московском районах купелей не будет.

 

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Фото: Александр Воложанин

 

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