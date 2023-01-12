Нижегородская область в топе по числу площадок для сбора мусора

Лидеры первой пятерки:

Подмосковье — 58 тысяч площадок

Москва — 48 тысяч площадок

Санкт-Петербург — 37 тысяч площадок

Ростовская область — 28 тысяч площадок

Во всех регионах страны оборудовано более 960 тысяч контейнерных площадок.

Схема призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.







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Фото: unsplash