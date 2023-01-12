Нижегородская область в топе по числу площадок для сбора мусора

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров среди российских регионов по числу площадок для сбора мусора. В регионе их 25 тысяч. Данные предоставила федеральная схема по обращению с отходами.
Лидеры первой пятерки:
- Подмосковье — 58 тысяч площадок
- Москва — 48 тысяч площадок
- Санкт-Петербург — 37 тысяч площадок
- Ростовская область — 28 тысяч площадок
Во всех регионах страны оборудовано более 960 тысяч контейнерных площадок.
Схема призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.
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Фото: unsplash
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