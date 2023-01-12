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Нижегородская область в топе по числу площадок для сбора мусора

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Нижегородская область вошла в пятерку лидеров среди российских регионов по числу площадок для сбора мусора. В регионе их 25 тысяч. Данные предоставила федеральная схема по обращению с отходами.

 

Лидеры первой пятерки:

  • Подмосковье — 58 тысяч площадок
  • Москва — 48 тысяч площадок
  • Санкт-Петербург — 37 тысяч площадок
  • Ростовская область — 28 тысяч площадок

Во всех регионах страны оборудовано более 960 тысяч контейнерных площадок.

Схема призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.



 

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Фото: unsplash

 

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