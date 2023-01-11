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Нижний — в пятерке городов России для туризма на новогодние

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Столица Приволжья вошла в первую пятерку рейтинга российских городов популярных у туристов в новогодние праздники. Город поднялся на рекордно высокую ступень. Рейтинг составлен аналитиками агрегатора Travelata и OneTwoTrip.

 

В первой тройке традиционно признанные туристические центры страны: Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Следом — Казань. С разницей всего в 1% идет Нижний Новгород.

Переночевать в нижегородской гостинице в среднем стоит 3500 рублей, а для сравнения, в Казани — 3900.


 

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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»

 

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