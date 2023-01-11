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В центре Нижнего построят многоэтажки и детсад

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В центре города появятся четыре многоквартирных дома и детский сад на 80 мест. Новостройки дополнят ЖК «Дом с террасами».

 

Здания построят на площади в 2,5 гектара в районе улиц Малой Ямской, Максима Горького, Ильинской и Маслякова. Проект утвержден приказом регионального Минграда. Разработкой документа занимались специалисты ООО «Золотое Сечение» по заказу СЗ «ВеССт».

Многоквартирные дома будут высотой по восемь и девять этажей.

В последнюю очередь здесь возведут одно административное, два многофункциональных здания и подземную парковку.


 

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Фото: ООО НПО «Архстрой» / mingrad-no.ru

 

 

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