Выставка Егоровой и Погудиной в Рекорде

В живописи Марии Егоровой особое внимание уделяется взаимодействию с человеком и местом, в керамике Софии Погудиной — взаимодействию с материалом.

На выставке «Пространство личного» гостей ждут с 18 января по 26 февраля.

Вход свободный.





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Фото: сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»