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Выставка Егоровой и Погудиной в Рекорде

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18 января в «Рекорде» откроется выставка «Пространство личного» Марии Егоровой и Софии Погудиной. Это исследование внутренних и внешних пространств, неразрывно связанных с личным опытом авторов.

 

работа Марии Егоровой «Дом-попугай»

В живописи Марии Егоровой особое внимание уделяется взаимодействию с человеком и местом, в керамике Софии Погудиной — взаимодействию с материалом.

На выставке «Пространство личного» гостей ждут с 18 января по 26 февраля.

Вход свободный.


 

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Фото: сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»

 

 

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