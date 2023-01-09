«НН.Собака.ru» поучаствовала в «Добромобиле»

Благотворительный проект «Добромобиль» передал 13 нижегородским фондам новогодние подарки.
В этом году в акции приняли участие более 15 компаний, среди которых и «НН.Собака.ru».
Фонды-участники проекта:
- Фонд защиты животных «Сострадание НН»
- Благотворительный фонд «Жизнь без границ»
- Фонд «Нижегородский онкологический центр»
- Благотворительный фонд «Планета кошек»
- «Инватур» — реабилитация инвалидов-опорников и колясочников
- «Территория добра» — поддержка и защита пожилых людей и инвалидов
- «Сияние»
- фонд «Земля нижегородская»
- фонд «Хоккей для всех»
- «Забота» — региональная общественная организация инвалидов
- фонд «Нижегородский» — помощь детям с тяжелыми заболеваниями и воспитанникам детских домов
- фонд «Во Благо Дар» — помощь бездомным животным и поддержка малоимущих людей в содержании их питомцев
- фонд «Время РАСсвета» — помощь детям с расстройством аутистического спектра
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Фото: архив пресс-служб
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