«НН.Собака.ru» поучаствовала в «Добромобиле»

В этом году в акции приняли участие более 15 компаний, среди которых и «НН.Собака.ru».

Фонды-участники проекта:

Фонд защиты животных «Сострадание НН»

Благотворительный фонд «Жизнь без границ»

Фонд «Нижегородский онкологический центр»

Благотворительный фонд «Планета кошек»

«Инватур» — реабилитация инвалидов-опорников и колясочников

«Территория добра» — поддержка и защита пожилых людей и инвалидов

«Сияние»

фонд «Земля нижегородская»

фонд «Хоккей для всех»

«Забота» — региональная общественная организация инвалидов

фонд «Нижегородский» — помощь детям с тяжелыми заболеваниями и воспитанникам детских домов

фонд «Во Благо Дар» — помощь бездомным животным и поддержка малоимущих людей в содержании их питомцев

фонд «Время РАСсвета» — помощь детям с расстройством аутистического спектра

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб