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«НН.Собака.ru» поучаствовала в «Добромобиле»

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Благотворительный проект «Добромобиль» передал 13 нижегородским фондам новогодние подарки.

 

В этом году в акции приняли участие более 15 компаний, среди которых и «НН.Собака.ru».

Фонды-участники проекта:

  • Фонд защиты животных «Сострадание НН»
  • Благотворительный фонд «Жизнь без границ»
  • Фонд «Нижегородский онкологический центр»
  • Благотворительный фонд «Планета кошек»
  • «Инватур» — реабилитация инвалидов-опорников и колясочников
  • «Территория добра» — поддержка и защита пожилых людей и инвалидов
  • «Сияние»
  • фонд «Земля нижегородская»
  • фонд «Хоккей для всех»
  • «Забота» — региональная общественная организация инвалидов
  • фонд «Нижегородский» — помощь детям с тяжелыми заболеваниями и воспитанникам детских домов
  • фонд «Во Благо Дар» — помощь бездомным животным и поддержка малоимущих людей в содержании их питомцев
  • фонд «Время РАСсвета» — помощь детям с расстройством аутистического спектра

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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