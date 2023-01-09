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Фестиваль завтраков в Нижнем

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Четвертый всероссийский фестиваль завтраков пройдет в девяти городах России. Среди них и Нижний Новгород. Ждем проект на просторах города уже в январе.

 

19 нижегородских ресторанов-участников представят свои интерпретации главных утренних блюд по фиксированным ценам — 450 и 750 рублей.

Всего будет четыре категории:

  • яйца
  • молочные блюда
  • блюда из злаков
  • выпечка и десерты

Фестиваль поддерживают: Botega Bistro, «Юность», «Бистро 9/18», «Горячо», Dodici, Red Wall, «Кусто», «Парк Культуры», «Моника», «Бенье», «Брынза» и другие.

Полный список ресторанов-участников здесь.


 

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Фото: «Вилка и Стрелка»



 

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