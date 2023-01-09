Фестиваль завтраков в Нижнем

Четвертый всероссийский фестиваль завтраков пройдет в девяти городах России. Среди них и Нижний Новгород. Ждем проект на просторах города уже в январе.
19 нижегородских ресторанов-участников представят свои интерпретации главных утренних блюд по фиксированным ценам — 450 и 750 рублей.
Всего будет четыре категории:
- яйца
- молочные блюда
- блюда из злаков
- выпечка и десерты
Фестиваль поддерживают: Botega Bistro, «Юность», «Бистро 9/18», «Горячо», Dodici, Red Wall, «Кусто», «Парк Культуры», «Моника», «Бенье», «Брынза» и другие.
Полный список ресторанов-участников здесь.
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Фото: «Вилка и Стрелка»
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