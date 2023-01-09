Фестиваль завтраков в Нижнем

19 нижегородских ресторанов-участников представят свои интерпретации главных утренних блюд по фиксированным ценам — 450 и 750 рублей.

Всего будет четыре категории:

яйца

молочные блюда

блюда из злаков

выпечка и десерты

Фестиваль поддерживают: Botega Bistro, «Юность», «Бистро 9/18», «Горячо», Dodici, Red Wall, «Кусто», «Парк Культуры», «Моника», «Бенье», «Брынза» и другие.

Полный список ресторанов-участников здесь.





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Фото: «Вилка и Стрелка»





