Куда сдать елку в Нижнем: публикуем адреса

В городе стартовала акция «Елка 2.0». Уже открыты восемь пунктов для сдачи живых елей, пихт и сосен на переработку.
Специальные контейнеры находятся:
- парковка рядом с парком имени 1 Мая
- Бульвар Юбилейный, 12 (за зданием администрации р-на)
- улица Плотникова, 4а (территория рынка)
- улица Люкина, 3
- улица Верхне-Печерская, 14Б (парковка рядом с рынком «Верхне-Печерский»)
- улица Пушкина, 20
- улица Горная, 5 (рядом со стадионом «Радий»)
- площадь Комсомольская, 6 (рядом с ТЦ «Комсомолка»)
Эти пункты работают до 25 января.
Искусственные елки следует утилизировать с остальным пластиком, а лучше оставить на следующий год.
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Фото: unsplash
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