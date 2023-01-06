Куда сдать елку в Нижнем: публикуем адреса

Специальные контейнеры находятся:

парковка рядом с парком имени 1 Мая

Бульвар Юбилейный, 12 (за зданием администрации р-на)

улица Плотникова, 4а (территория рынка)

улица Люкина, 3

улица Верхне-Печерская, 14Б (парковка рядом с рынком «Верхне-Печерский»)

улица Пушкина, 20

улица Горная, 5 (рядом со стадионом «Радий»)

площадь Комсомольская, 6 (рядом с ТЦ «Комсомолка»)

Эти пункты работают до 25 января.

Искусственные елки следует утилизировать с остальным пластиком, а лучше оставить на следующий год.





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Фото: unsplash



