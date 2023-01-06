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Куда сдать елку в Нижнем: публикуем адреса

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В городе стартовала акция «Елка 2.0». Уже открыты восемь пунктов для сдачи живых елей, пихт и сосен на переработку.

 

 

Специальные контейнеры находятся:

  • парковка рядом с парком имени 1 Мая
  • Бульвар Юбилейный, 12 (за зданием администрации р-на)
  • улица Плотникова, 4а (территория рынка)
  • улица Люкина, 3
  • улица Верхне-Печерская, 14Б (парковка рядом с рынком «Верхне-Печерский»)
  • улица Пушкина, 20
  • улица Горная, 5 (рядом со стадионом «Радий»)
  • площадь Комсомольская, 6 (рядом с ТЦ «Комсомолка»)

Эти пункты работают до 25 января.

Искусственные елки следует утилизировать с остальным пластиком, а лучше оставить на следующий год.


 

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Фото: unsplash


 

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