Сколько нижегородцев родилось в Новогоднюю ночь?

Первый мальчик родился почти сразу после боя курантов — акушеры 4 роддома приняли ребенка в 00:05.

Все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, но первые дни 2023 года они проведут под наблюдением специалистов.

Нижегородские медики оказывают квалифицированную помощь на всех этапах сопровождения беременности. Также уделяют особое внимание профилактики врожденных проблем на этапе вынашивания.





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Фото: unsplash