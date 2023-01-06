18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Сколько нижегородцев родилось в Новогоднюю ночь?

Поделиться:

8 мальчиков и 2 девочки появились на свет в Нижегородской области в новогоднюю ночь.

 

Первый мальчик родился почти сразу после боя курантов — акушеры 4 роддома приняли ребенка в 00:05.

Все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, но первые дни 2023 года они проведут под наблюдением специалистов.

Нижегородские медики оказывают квалифицированную помощь на всех этапах сопровождения беременности. Также уделяют особое внимание профилактики врожденных проблем на этапе вынашивания.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: