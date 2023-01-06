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Погода в Нижнем на Рождество

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Аномальные холода придут в регион с 6 января. Об этом предупреждает ГУ МЧС России. Обещают до -29 градусов.

 

Утром накануне Рождества ожидается температура в -27 градусов. Днем потеплеет на один градус, но уже к ночи подморозит до -29. В первую половину дня ожидается снегопад. 7 января, в Рождество, целый день будет снежно и холодно. Утром прогнозируют до -29 градусов, днем до -26, а к ночи -27.

До 11 января температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами в регионе грянут морозы до -33 градусов.

Сотрудники МЧС предупреждают нижегородцев с печным отоплением, пользоваться только исправной печью и соблюдать правила пожарной безопасности. Также не оставлять топящиеся печи без присмотра.


 

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Фото: Игорь Иванов

 

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