Погода в Нижнем на Рождество

Утром накануне Рождества ожидается температура в -27 градусов. Днем потеплеет на один градус, но уже к ночи подморозит до -29. В первую половину дня ожидается снегопад. 7 января, в Рождество, целый день будет снежно и холодно. Утром прогнозируют до -29 градусов, днем до -26, а к ночи -27.

До 11 января температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами в регионе грянут морозы до -33 градусов.

Сотрудники МЧС предупреждают нижегородцев с печным отоплением, пользоваться только исправной печью и соблюдать правила пожарной безопасности. Также не оставлять топящиеся печи без присмотра.





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Фото: Игорь Иванов