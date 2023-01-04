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Аудиогид «Сокровенное» от «Заповедных кварталов»

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Команда кварталов выпустила аудиогид для самостоятельных прогулок по историческим местам. Маршрут объединил кварталы церкви Трех Святителей и Студеный.

 

На сайте опубликована карта с десятью точками. А сам гид можно включить через социальную сеть «ВКонтакте» или мессенджер Telegram.

В основе записей истории героев, живших когда-то в квартале. Можно слушать рассказы, прогуливаясь по этим старинным местам, но также записи можно включать как аудиокнигу.



 

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Фото: Нижний 800

 

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