Аудиогид «Сокровенное» от «Заповедных кварталов»

На сайте опубликована карта с десятью точками. А сам гид можно включить через социальную сеть «ВКонтакте» или мессенджер Telegram.

В основе записей истории героев, живших когда-то в квартале. Можно слушать рассказы, прогуливаясь по этим старинным местам, но также записи можно включать как аудиокнигу.







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Фото: Нижний 800