Тиражное искусство в «Тихой»

Больше десяти лет нижегородские художники регулярно выпускают печатную графику, открытки и объекты. Они становятся средством общения со зрителями и коллекционерами. Для новой выставки авторы объединили более 50 таких тиражных произведений.

Нижегородцы могут посетить пространство с экскурсией одного из авторов до 7 января.







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Фото: архив организаторов