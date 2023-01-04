Тиражное искусство в «Тихой»

Январские каникулы продолжаются, самое время посетить студию «Тихая». Сейчас там проходит выставка «Оригинала нет» о тиражном искусстве.
Больше десяти лет нижегородские художники регулярно выпускают печатную графику, открытки и объекты. Они становятся средством общения со зрителями и коллекционерами. Для новой выставки авторы объединили более 50 таких тиражных произведений.
Нижегородцы могут посетить пространство с экскурсией одного из авторов до 7 января.
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Фото: архив организаторов
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