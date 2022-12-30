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Новогодние мультимедиа-шоу от dreamlaser

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Рассказываем, где в Нижнем смотреть праздничные аудиовизуальное шоу от команды dreamlaser.

 

Шоу покажут в кремле и «Заповедных кварталах». Инсталляция на главной крепости Нижнего будет состоять из нескольких частей.

  • первая часть — о всеми любимых новогодних символах в современной интерпретации. Зрители увидят украшенный терем, шкатулку с елочными игрушками, пряничный домик, часы с кукушкой
  • вторая часть расскажет сказку с персонажем зайчонка

Увидеть шоу можно на Дмитриевской башне, стене от Тайницкой до Северной и на башнях внутри кремля.

Шоу в «Заповедных кварталах» студия подготовила мультимедийную программу с инсталляцией и мэппингом на фасады исторических зданий.

Кремль: 28 декабря — 8 января

Заповедные кварталы: 1 января — 5 января

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