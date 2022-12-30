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Серия необычных экскурсий от проекта «Городские экспедиции»

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Проекта «Городские экспедиции» в январские выходные проведет серию необычных экскурсий. Публикуем программу, чтобы вы заранее знали, чем занять себя в первые дни нового года.

 

В программе — прогулки по дворам Большой Покровской, по кварталу «Красный Просвещенец», визиты в креативные пространства, а также рассказы о культурном коде города, о криминальной истории Ярмарки и стрит-арте.

А еще впервые в Нижнем: экскурсии с радиогидами. Подробности и запись на экскурсии здесь.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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