Серия необычных экскурсий от проекта «Городские экспедиции»

Проекта «Городские экспедиции» в январские выходные проведет серию необычных экскурсий. Публикуем программу, чтобы вы заранее знали, чем занять себя в первые дни нового года.
В программе — прогулки по дворам Большой Покровской, по кварталу «Красный Просвещенец», визиты в креативные пространства, а также рассказы о культурном коде города, о криминальной истории Ярмарки и стрит-арте.
А еще впервые в Нижнем: экскурсии с радиогидами. Подробности и запись на экскурсии здесь.
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Фото: архив организаторов
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