Где в Нижнем можно запустить салют?

Семь площадок для запуска фейерверков определили в Нижнем. Об этом сообщает муниципальное Управление ГОЧС.
Публикуем площадки:
- в Нижегородском районе — набережная Гребного канала напротив ресторана «У Александра»
- в Советском районе — площадка перед оврагом на улице Маршала Малиновского, в районе домов №9 и №12
- в Приокском районе — в поселке Черепичном около дома № 14
- в Автозаводском районе — пляжная зона озера Земснаряд 1 очереди на улице Героя Смирнова
- в Ленинском районе – около дома №1 на Заречном бульваре
- в Московском районе — площадка у ФОКа «Юность» на улице Ярошенко, 5А
- в Сормовском районе — площадка в Сормовском парке
- в Канавинском районе организованной площадки не будет
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)