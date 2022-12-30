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Где в Нижнем можно запустить салют?

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Семь площадок для запуска фейерверков определили в Нижнем. Об этом сообщает муниципальное Управление ГОЧС.

 

Публикуем площадки:

  • в Нижегородском районе — набережная Гребного канала напротив ресторана «У Александра»
  • в Советском районе — площадка перед оврагом на улице Маршала Малиновского, в районе домов №9 и №12
  • в Приокском районе — в поселке Черепичном около дома № 14
  • в Автозаводском районе — пляжная зона озера Земснаряд 1 очереди на улице Героя Смирнова
  • в Ленинском районе – около дома №1 на Заречном бульваре
  • в Московском районе — площадка у ФОКа «Юность» на улице Ярошенко, 5А
  • в Сормовском районе — площадка в Сормовском парке
  • в Канавинском районе организованной площадки не будет


 

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Фото: unsplash

 

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