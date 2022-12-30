18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Старт фестиваля «Новогоднее соло»

Поделиться:

В Нижнем стартовала серия атмосферных выступлений уличных музыкантов в популярных прогулочных местах Нижнего.

 

Режим работы до 8 января:

  • с 18:00 до 21:00 в сквере Свердлова выступят нижегородские музыканты
  • с 19:00 до 21:00 на Рождественской у Скобы выступят нижегородские диджеи
  • с 00:30 до 2:00 — дополнительные выступления в новогоднюю ночь

На маршруте от бывшего кинотеатра «Октябрь», через Большую Покровскую, до Кремлевского бульвара можно будет увидеть аниматоров:

  • до 8 января: с 17:00 до 20:00
  • 7 января: с 15:00 до 20:00
  • дополнительно в новогоднюю ночь с 00:30 – 02:30

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: