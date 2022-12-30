Старт фестиваля «Новогоднее соло»

В Нижнем стартовала серия атмосферных выступлений уличных музыкантов в популярных прогулочных местах Нижнего.
Режим работы до 8 января:
- с 18:00 до 21:00 в сквере Свердлова выступят нижегородские музыканты
- с 19:00 до 21:00 на Рождественской у Скобы выступят нижегородские диджеи
- с 00:30 до 2:00 — дополнительные выступления в новогоднюю ночь
На маршруте от бывшего кинотеатра «Октябрь», через Большую Покровскую, до Кремлевского бульвара можно будет увидеть аниматоров:
- до 8 января: с 17:00 до 20:00
- 7 января: с 15:00 до 20:00
- дополнительно в новогоднюю ночь с 00:30 – 02:30
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Фото: Нижний 800
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