Старт фестиваля «Новогоднее соло»

Режим работы до 8 января:

с 18:00 до 21:00 в сквере Свердлова выступят нижегородские музыканты

с 19:00 до 21:00 на Рождественской у Скобы выступят нижегородские диджеи

с 00:30 до 2:00 — дополнительные выступления в новогоднюю ночь

На маршруте от бывшего кинотеатра «Октябрь», через Большую Покровскую, до Кремлевского бульвара можно будет увидеть аниматоров:

до 8 января: с 17:00 до 20:00

7 января: с 15:00 до 20:00

дополнительно в новогоднюю ночь с 00:30 – 02:30

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Фото: Нижний 800